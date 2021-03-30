桃園市衛生局自2019年起在各區設立「醫療小管家」據點，提供居民免費血壓量測、個案追蹤管理等服務，今年更新增大園區據點，衛生局委託大園敏盛醫院於平日在大園福隆宮提供服務，讓大園居民能更全方面的照護身體健康。

衛生局表示，隨著社會變遷與醫療衛生的進步，致整體人口結構快速趨向高齡化，為使資源發揮最大效益，讓有需求的長者得到全方位悉心的身心照護，在地老化無疑是不可或缺的，因此衛生局於2019年起分別在各行政區設置「醫療小管家」據點，將醫療服務主動帶入社區，並整合當地里鄰長及在地資源，主動發掘社區中潛在失能個案，提供單一窗口之醫養服務，共同守護市民健康。

衛生局提到，大園區據點規畫設置於埔心里，該里人口數7188人，65歲以上人數903人，老年人口比率12.56％，弱勢族群比率6.40％，考量福隆宮為當地信仰公廟，且人潮眾多，藉此提醒民眾參拜尋求心靈慰藉，也需多多注意生理的、社交的健康，有助於身心靈全方位的健康促進。

衛生局表示，此常駐型服務據點委託大園敏盛醫院，透過個案管理師駐點提供免費血壓量測、高血壓個案追蹤管理、心房顫動（AF）預篩、慢性病衛教指導、複雜個案家訪服務、長照資源轉介、健康促進活動等服務，期提升民眾自我照護能力，建立與社區居民良好的互動關係。

(中時 )