善盡企業之力 環球購物中心捐款500萬元 16:272021/04/03 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在台鐵站有多個營運據點的Global Mall環球購物中心今（3）日宣布將捐款500萬元。圖為高雄新左營站。（柯宗緯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵太魯閣車號發生重大傷亡事故，全台各界有錢出錢、有力出力。其中，在台鐵站有多個營運據點的Global Mall環球購物中心今（3）日宣布將捐款500萬元，期望集企業資源能協助救災及受難家屬撫恤，幫助度過艱難時刻，同時也為救難人員、醫療團隊及台鐵加油打氣。 Global Mall環球購物中心有多家車站商場，環球購物中心今天表示，對於太魯閣號發生的意外，深感遺憾，期許善盡企業之力，共同為台灣加油。 【太魯閣出軌】罹難者理賠金 每位540萬元 【太魯閣出軌】台北、台東2地檢署 成立24小時指認中心 (中時 ) #環球購物中心 #台鐵 #太魯閣 #500萬 #發生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 【太魯閣出軌】總統府等各大機關降半旗 悼台鐵慘重傷亡 13:132021/04/03 政治 【太魯閣出軌】奪50命 馬英九哀痛說話了 11:002021/04/03 政治 【太魯閣出軌】傷亡慘重原因 日專家說話了 13:592021/04/03 生活 【太魯閣出軌】田徑女將張恩昀罹難 女友IG心碎：寶貝不要鬧了 08:232021/04/03 體育 【太魯閣出軌】政治究責 黃暐瀚沉痛：犯錯的人跑不掉 09:022021/04/03 政治 【太魯閣出軌】蔡英文前往花蓮探視 強調會讓逝者安心、傷者盡速恢復 10:052021/04/03 政治 【太魯閣出軌】台鐵半世紀最慘軌道事故 游淑慧心痛揭一疑點 10:502021/04/03 政治 【太魯閣出軌】新任董座陳致全輕傷 第一金：不影響營運 15:452021/04/03 財經 【太魯閣出軌】包商負責人李義祥遭聲押 昨停止夜訊今繼續 00:592021/04/03 社會 【太魯閣出軌】已奪50命 台鐵通勤族王淺秋痛心：官位別再酬庸了 08:062021/04/03 政治 【太魯閣出軌】李義祥50萬交保搭賓士快閃 上車前低聲2句：對不起 15:402021/04/03 社會 生活熱門新聞 工程車怎會滑落鐵軌 在日資深司機怒：台灣大車駕駛都少一步驟 - 生活 奇異果和檸檬都輸慘了！維他命C之王竟然是它 一點都不酸 - 生活 【太魯閣出軌】慈濟出動了沒？1張照片驚呆網友 - 生活 【太魯閣出軌】美女主播蕭彤雯見事故悲痛 釣出車上乘客回：我這班 - 生活 害太魯閣號50條命 網怒起底釀禍工程車背景有驚人發現 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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