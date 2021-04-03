台鐵太魯閣車號發生重大傷亡事故，全台各界有錢出錢、有力出力。其中，在台鐵站有多個營運據點的Global Mall環球購物中心今（3）日宣布將捐款500萬元，期望集企業資源能協助救災及受難家屬撫恤，幫助度過艱難時刻，同時也為救難人員、醫療團隊及台鐵加油打氣。

Global Mall環球購物中心有多家車站商場，環球購物中心今天表示，對於太魯閣號發生的意外，深感遺憾，期許善盡企業之力，共同為台灣加油。

(中時 )