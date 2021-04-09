東森國際(2614)旗下轉投資東森購物合併草莓網第1季稅後盈餘4.09億元，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為4元，東森購物預估，今年每股盈餘將挑戰16元，並規畫於2023年到2024年上市，東森購物董事長王令麟表示，將持續開發壯大自營商品及電子商務通路，並視營運獲利成長表現每季配息。

東森購物獨步市場自2018年8月率先發行「東森幣」，截至目前已發放135億枚東森幣在台灣消費者手上，尤其VIP會員持有占比高達43%，逐漸成為東森購物鞏固VIP會員的核心工具，而自營商品項目持續擴展也是東森購物業績成長的最重要主因，東森購物董事長王令麟表示，五年前開始布局自營商品，包括衛生紙、洗衣精等生活用品，以及東森自然美美妝保養品，目前自營商品業績已占營收的30%，目標2022年營收佔比要提升為50%。

東森購物2021年第1季就繳出亮眼的成績單，主要是因公司面對疫情時代，隨時迎合消費者的需求，隨時調整策略，從2020年起東森購物每個月推出不同行銷方案，以創新面對時代的改變，並大量引進日、韓產品，以滿足消費者無法出國購物的需求。

延續去年以來的穩定成長趨勢，東森購物自結3月合併營收達22億元，年增率達15%，獲利1.4億元，年增率達46%，累計第1季合併營收68.7億元，較去年同期成長24%，創下歷年新高紀錄，單季稅後盈餘4.09億元，每股盈餘4元，亦較去年大幅成長達67%，整體表現傲視電商同業。

東森購物的新渠道「網連通」去年營收7.5億，年成長率達88%，今年1-3月累計營收3.1億，年增149.6%。

東森購物去年每股盈餘為14.11元，創下歷史新高，且自2019年第二季開始，已逐季配息，2020年全年配發現金股利達12元，今年第1季業績獲利皆創新高，首季配息將優於去年同期，預估今年全年每股盈餘將挑戰16元。

東森購物除了業績穩定成長，「快速物流」也將是今年營運重點之一，董事長王令麟表示，東森購物新建的「楊梅幼獅物流中心」預計今年8月揭幕啟用，基地面積約為9314坪，鄰近國道一號、66快速道路及台一線省道，交通十分便捷，屆時將更有效提升全台物流配送的服務量能，提高會員服務滿意度。

(時報資訊)