無業的林姓男子，去年10月進入淡水某連鎖健身房，利用男更衣室內沒有監視器，竊取未上鎖置物櫃內的財物，連續1個星期，每天都有3到4名被害人，警方獲報後當場逮捕林男，他坦承犯罪，並交出得手財物，士林地院審結，依得手財物多寡，分別對林男判處拘役20日到50日，7罪應執行拘役120日，得易科罰金12萬，可上訴。

林男去年10月1日，進入淡水某健身房內運動，發現客人更換衣服後，就將皮夾等物放在置物櫃內，並未上鎖，他因此萌生歹念，打開櫃子直接拿走現金3000元，3日晚間10點多，又偷走另2名客人2400元、600元，之後他每天來，均得手數百元到數千元不等，簡直把健身房當銀行，置物櫃當提款機。

判決指出，7天下來共有20人被害，警方8日晚間直接在健身房逮捕林男，他自行交出剛得手的6000元現金，案經移送法辦，林男賠償多名被害人，並與多人達成和解。法官考量，林男身心狀況，以及惡性並非重大，予以宣告緩刑2年。

(中時 )