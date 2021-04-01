整個城市都是你的健身房？婦人在Youbike站狂踩飛輪 網笑省過頭（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

1名網友在路邊直擊1名婦人在YouBike站做起飛輪運動，不過腳踏車並未離開裝置，讓原PO笑說「整個城市都是我（妳）的健身房」，其他網友則說「客家健身法？」「這樣YouBike要收年費喔」；還有另名網友直接在健身房內看見多輛YouBike放在裏頭，由教練帶頭做飛輪；據悉YouBike公司已強調腳踏車非運動器材，不得做其他用途。

1名網友在臉書「路上觀察學院」發表影片，他在路邊直擊1名婦人在YouBike站騎腳踏車，但該腳踏車並未感應悠遊卡後使用，而是仍在裝置內，婦人直接坐在上面當作健身房的「飛輪腳踏車」使用，讓原PO笑說「整個城市都是我（你）的健身房」。

許多網友則笑說，「客家健身？」「不用辦健身房會員了」、「YouBike要年費嗎」、「客家健身房」、「沒阻力也是白騎」、「免費飛輪騎起來」、「當你要去健身但你是客家人」、「免費膝蓋磨粉器」、「會掀起一陣熱潮」。

曾有網友在臉書「爆廢公社」公開在健身房運動的照片，照片中健身房竟擺放多台立著的Youbike，學員前方則有教練帶著運動。（圖／翻攝自爆料公社）

不過YouBike被拿來當作飛輪的案例不只這1次，曾有網友在臉書「爆廢公社」公開在健身房運動的照片，照片中健身房竟擺放多台立著的YouBike，學員前方則有教練帶著運動，許多網友痛批原來納稅錢買來的公共財，可以被這樣使用！據悉，YouBike公司曾對外回應，YouBike是作為市區短程接駁使用，非健身運動器材，且不得作為教練、健身房的宣傳工具，否則公司可以變更、終止服務內容。

(中時新聞網)