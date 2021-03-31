男星謝毅宏加入姑丈羅時豐的YT頻道「羅時豐D.L不務正YA」，從第二季開始「斜槓」當燈光師，其他表兄弟負責攝影、企劃、剪輯，目前已跑遍全台10幾個城市，他大學讀戲劇系，當起燈光師頗得心應手，還開玩笑表示，燈光師最怕「不舉」，自己很能舉，有次出外景，錄影時間長，自己硬挺一舉2小時。

節目起初千人訂閱，羅時豐數度想放棄，至今超過29萬人訂閱，謝毅宏與有榮焉，他掛保證節目絕對沒腳本，全靠團隊和羅時豐臨場發揮。有次節目到東區出外景，羅時豐和正妹攀談，問正妹認不認識自己，正妹指著謝毅宏說：「我因為認識謝毅宏才認識你。」謝毅宏順勢入鏡互動製造「笑果」，他笑說：「以後出外景打光，也要稍微打扮一下，以防不時之需。」

謝毅宏在網劇《愛不愛栗絲》飾演嗜睡角色，常把「再難的事情，睡一覺起來就好」掛在嘴邊，意外引起不少粉絲共鳴，臉書私訊感謝他給人正能量的感受。他接下來將接演搏擊手，為反派角色，為此他將進行2個月的體能訓練，令他十分期待，只希望這次不要再剃頭，他哀號：「要是再剃，就會是我入行4年的第五顆光頭，也太頻繁了啦！」

(中時 )