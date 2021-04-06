新北市土城醫院今舉行「心療癒計畫」，為了減輕癌症病友身心靈負擔，邀請藝術家眼球先生在醫院化療空間彩繪，並同時啟用癌症資源中心，提供營養師、輔導師等資源媒合病患需求。（蔡雯如攝）

新北市土城醫院今舉行「心療癒計畫」，為了減輕癌症病友身心靈負擔，邀請藝術家眼球先生在醫院第6樓癌症診療、化療等候室等區域彩繪，減低醫院沈重印象，另外為照顧癌症病患需求， 醫院今也啟用癌症資源中心，中心內整合營養師、輔導師等資源，照顧病患掉髮、營養需求，打造「溫馨、舒適、安心、有希望」的環境。

土城醫院與癌症希望基金會、眼球先生合作，為醫院打造心療癒走廊，利用大面積繽紛圖像改造病院空間，在化療室長廊兩側展出原創手繪作品，打破醫院給人的冰冷印象。眼球先生表示，自己的父親也是腦癌患者，在陪病過程中，常覺得醫院癌症病房總是蒼白冰冷，尤其踏入化療室的過程漫長沈重，對病患、病患家屬都是一大壓力，而心療癒計畫就是希望用藝術治療的理念，減輕病友負擔。

病友簡先生今也贈送手藝品給醫療團隊，他說，自己去年8月罹患胰臟神經內分泌腫瘤，因此需要定期接受化療，每次化療都要在醫院待上6小時，每次看著白淨的天花板就會開始胡思亂想，但自從彩繪畫作開始出現在醫療空間後，治療帶來的不適感也減少了許多。

新北市土城醫院今舉行「心療癒計畫」，為了減輕癌症病友身心靈負擔，邀請藝術家眼球先生在醫院化療空間彩繪，並同時啟用癌症資源中心，提供營養師、輔導師等資源媒合病患需求。（蔡雯如攝）

除了彩繪院內空間外，土城醫院也成立癌症資源中心，盼媒合不同癌症病友的需求。土城醫院血液腫瘤科主任醫師謝佳訓表示，癌症病人需要治療外的心理支持，癌症資源中心不只有心理，還有物質的資源，像是女性患者化療時掉頭髮，中心內就有假髮提供給病患使用，病患術中有營養需求，也可以直接問中心內的營養師，中心內的個管師將針對不同病患需求做資源連結，結合營養師、輔導師、社工師等資源，期盼注入人性關懷精神，提供給土城、樹林、三峽、鶯歌民眾更優質的癌症照顧服務。

(中時 )