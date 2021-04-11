中央流行疫情指揮中心本月4日公布新增境外移入個案，其中案1048為一名本國籍60多歲男性，長期在菲律賓工作，染疫後先收治當地醫院治療，2日搭乘醫療專機返台。根據報導，該確診者為台灣銀行員工，台銀得知後全力救援，砸300萬元包專機讓他回來，董事長呂桔誠還親自到機場接機。

指揮中心日前指出，案1048今年3月23日出現發燒症狀，29日、30日因呼吸會喘、持續發燒、味覺異常再度就醫，檢驗出COVID-19陽性，且兩側肺部有異狀，隨即住院治療。

該名個案於4月2日搭乘醫療專機返台，隔天入境後住院隔離並採檢，4日確診。由於機組人員未入境，協助後送及收治住院的相關人員都有採取適當防護，所以沒有匡列接觸者。

根據《經濟日報》報導，案1048為台銀派駐菲律賓的主管，是馬尼拉辦事處唯一台籍員工。3月底確診後，如何返國就醫，成了家人最憂心的問題。台銀得知消息後，運用資源找來醫療專機，前後共花了300萬元，把這名員工帶回來。

報導指出，案1048在台銀服務逾30年，為人相當正派，深受同事肯定。專機抵台當天，台銀董事長呂桔誠甚至親自到場接機。

(中時新聞網)