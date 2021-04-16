台船（2208）增資作業順利完銷收足股款，今年首季自結稅前獲利約達3,400萬元，進入正向發展，將持續往轉虧為盈目標前進。對於有媒體報導潛艦國造工程因中鋼（2002）供料不及導致潛艦船殼生產進度遲滯，中鋼和台船一致指出與事實不符，生產皆依計畫進度與執行中。

台船指出，公司與中鋼公司均為台灣重工業國家隊成員之一，當政府推動重大經濟計畫時，必定兢兢業業戮力以赴，以達成國家政策使命目標，繁榮經濟造福全民。台船因業務營運關係與中鋼公司等相關單位實屬重工業內產業鏈上下游需求與供應關係，商業互動良好，因業務需要偶而進行商業談判，乃屬正常現象。 台船公司因應國際航運市場變化，近年致力轉型，目前國艦國造業務比重已達到60％，商船本業與海工事業約佔40％。在經營團隊精心擘劃下，國艦國造、離岸風電及商船本業龐大手持訂單，三大事業已逐步建構完成，配合彈性人事制度，優化人力，激勵員工工作士氣，台船榮景可期、將邁向獲利坦途，吸引年輕世代爭相投入造船行列。

台船公司近年適逢國際造船低迷，營運出現虧損，但為了順利推動轉型，照顧基層員工、培養更多造船尖兵，台船公司董事長堅持不裁員、不減薪。但為能對股東負責，董事長、總經理帶頭減薪，就是因為不願意減員工薪水，以維持團隊的高昂士氣，同時，也盼望能讓台船公司永續發展，傳承台灣造船技藝，期待造船市場復甦時，台灣依舊能保有頂尖之造船能量與技術，放眼國際市場。

台船公司因應國際航運市場變化，近年致力轉型，目前國艦國造業務比重已達到 60%，商船本業與海工事業約佔 40%。在經營團隊精心擘劃下，國艦國造、離岸風電及商船本業龐大手持訂單，三大事業已逐步建構完成，配合彈性人事制度，優化人力，激勵員工工作士氣，台船榮景可期、將邁向獲利坦途，吸引年輕世代爭相投入造船行列。

台船公司肩負起國家交付之任務，不僅首艘原型潛艦如火如荼動工當中，首艘「兩棲船塢運輸軍艦-玉山軍艦」更甫完成命名典禮，另外4艘海巡4000噸級巡防艦，首艘風電工作船「翡翠輪 GreenJade」亦依照進度建造當中。

感謝新聞媒體與國人關注，台船公司矢志留給台灣頂級的造船工藝、健全的大型造船廠，讓台灣的造船工業、技藝蓬勃、興旺，讓台灣的海疆無後顧之憂。

(工商 )