台中市政府衛生局結合和平區在地醫療服務，打造當地首家原鄉失智社區服務據點「安康診所」，日前已在當地開站，提供個案全日課程、認知促進課程等，並針對照顧失智症者的家屬，提供支持團體、指導照顧技巧等服務，不僅讓原鄉長輩能留在家鄉安心養老，也讓照護者獲得喘息。

台中市衛生局表示，台中和平區幅員遼闊約1006平方公里，是台中市面積最大的行政區，也是唯一的原住民地區，當地約有2千位長者，因地理環境屬山區，醫療服務可近性低。為協助當地長輩能在地老化，市府推動在當地設置原鄉失智社區服務據點。

失智社區服務據點於每周一至五開辦全日課程，提供個案認知促進課程、延緩失智症狀進展，另針對照顧失智症者的家屬，提供家屬支持團體、照顧技巧指導等服務，同時可憑藉診所內專業醫事人員提供服務過程中，快速發掘疑似失智個案，即時轉介至失智共照中心進行診斷，強化醫療與照護資源連結性。

衛生局指出，為照顧失智症者，市府積極結合醫事、長照、社福機構及民間單位佈建長照資源，以資源缺乏區優先佈建，逐年達到資源平均分配目標，截至目前已設置10家失智共同照護中心、40處失智社區服務據點，佈建範圍遍及26個行政區，其中失智社區據點，今年相較去年新增9處，佈建率大幅上升23％。

台中市目前佈建316家C據點、2家失智團體家屋、73家日照中心、6處家庭照顧者支持服務據點，資源遍布台中市各行政區，提升民眾使用失智照顧服務的可近性，減輕失智症家庭照顧負荷並提升生活品質。

衛生局長曾梓展提醒，發現家人出現疑似失智症狀，例如記憶衰退、視覺錯亂、無法完成熟悉的事物、情緒不穩、溝通障礙、社交孤立等情形，可帶家人前往台中市失智症整合門診服務醫院就醫，失智症整合門診設有「記憶門診」或單一窗口特別門診，提供多科聯合治療，簡化就醫繁瑣度，就醫完成後，並可至失智共照中心接受個案管理服務，透過及早尋求協助，延緩失智症退化速度。

衛生局呼籲，如有失智症相關問題，歡迎洽詢失智症關懷專線電話 0800-474-580（失智時，我幫您）或長照服務專線1966，將有專業人員服務，另外，如有失智照護需求，請儘早尋求失智照護資源協助，讓失智者獲得最佳照顧，讓照護者獲得喘息。

(中時 )