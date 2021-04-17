徐麗雯2歲的兒子與連俞涵客串演出。（客台提供）

黃湘婷客串年輕的鳳霞。（客台提供）

「劇場天后」徐堰鈴在《光的孩子》飾演面臨親人死亡與試管新生命的大齡舞蹈家。（客台提供）

安原良在《光的孩子》飾演照顧失智母親的中年男子，融入真實生活體驗的演出讓導演徐麗雯動容。（客台提供）

2月底喜獲千金「小海葵」的徐麗雯，曾多次入圍電視金鐘獎及亞洲電視獎，更是集編、導、演於一身的才女，暌違八年再次推出編導新作、客家電視電影《光的孩子》。

這部作品與她的生命歷程緊緊相繫，從劇本、拍攝到後製、播出，剛好也是「小海葵」從懷孕到出生的期間，「我懷著它，就像懷著孩子」。

除了老公張哲龍擔任製作人，兒子「小海龜」也上陣演出。看著兒子在劇中崩潰大哭的模樣，徐麗雯有許多不捨但也更感受到生命的靈動，不再只是專注於監看螢幕，反而能放慢腳步去感受與照顧演員、環境、劇組。

《光的孩子》探討大齡女舞蹈家面臨親人死亡與試管新生命的人生課題。經歷更多生命變化、籌備近兩年的編導新作，徐麗雯想呈現的是「人生不得不的選擇」，蘊含著無奈與義務、矛盾與衝突。

人工受孕、試管嬰兒在台灣已是普遍現象，甚至與長照等議題一樣需要被討論，但卻相對未被重視，因此她想探討當女性已有社會成就、卻有不得不做的義務時，該如何抉擇。

除了力邀心儀已久的「劇場天后」徐堰鈴擔任女主角，還有安原良、涂台鳳、施宣卉等共同演出。特別的是，安原良在現實生活中也跟劇中角色一樣，是失智者的照顧者，融入真實生活體驗的出色演出，一度讓徐麗雯在片場崩潰大哭。

雖然探討的是沉重議題，拍攝過程也有許多趣事，像劇中有一個橋段是演員踩到死老鼠，正當大家認真討論要如何模擬做出一隻死老鼠，不久附近真的出現一隻剛死的老鼠，讓劇組大呼真是太巧了。

另外每天都有人探班送吃的喝的，甚至「輸人不輸陣」比巧思，除了基本款的各式飲料，水果、冰棒、蛋捲、炸雞、奶酪…輪番上場，讓劇組不得不貼出「吃甜甜，生後生；吃肥肥，沒人緣」來提醒小心吃過量，也看得出徐麗雯與張哲龍的好人緣。

未來是否有考慮自編自導自演，徐麗雯笑說：「過去的我一定會認為這樣太自戀了。」然而演員終其一生都在等待好作品，如果沒有等到也不排斥全部自己來。《光的孩子》將於4月17日在客家電視播出。

(中時 )