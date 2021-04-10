統一企業慈善基金會今日在高雄辦新住民親子公益趴。（柯宗緯翻攝）

統一企業慈善事業基金會長期關懷偏鄉社區老人和偏鄉學童，長年贊助社區長輩共餐、偏鄉學校學童營養專案、才藝班、課輔班和獎助學金等。今（10）日提前於母親節前夕，在高雄大學洪四川運動場，舉辦「故鄉心 台灣情，新住民親子歡樂PARTY」公益活動。

統一企業慈善事業基金會今年特結合集團內部之統一企業公司、統一超商、統一職棒、統一證券、統昶行銷、統正開發(夢時代)等六家企業，以及攜手鮮緹手作工坊、米蘭時尚髮型、華南商旅、社團法人高雄市珕濟關懷協會、右昌聯合醫院、無名羊肉湯、新心相印舞蹈團、妮藍泰國文化演藝團、高雄市新住民互助發展協會、高雄市新移民多元文化促進協會、台灣非洲姊妹會等十六家異業單位，共22個贊助團體。

活動廣邀高雄地區新住民服務中心暨本會長期贊助之才藝培力學校、課輔班和偏鄉學童營養專案學校之新住民家庭共約420人參加。

這些新住民來自越南、印尼、大陸、柬埔寨、坦尚尼亞、馬來西亞、泰國及南非等八個國家。活動規劃一連串新住民相關之美食與服飾攤位、闖關遊戲及文化體驗活動，讓新住民家庭之學童及其母親可以在台灣回味原國籍之特色文化、美食與服飾，並期在歡樂中感受台灣社會處處充滿愛與關懷。

基金會總幹事凃忠正表示，基金會秉持著「取之於社會、用之於社會」的理念，與落實關懷弱勢族群的公益政策，鼓勵同仁在工作之餘投身社會服務，傳達企業對於這些居住在偏鄉地區的新住民家庭的關切，並藉此拋磚引玉，以喚起社會大眾多關懷這些台灣新住民媽媽與學童，並展現台灣對新住民的文化包容。

(中時 )