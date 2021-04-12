緯創(3231)旗下緯創醫學科技與羅東博愛醫院共同合作，攜手推展各項機器人產學研究與臨床應用軟硬體開發。在智慧輔具設備方面，緯創醫學以高科技的外骨骼、電動輪椅及輔助設備等產品，成為跨領域、多面向之復能標竿。羅東博愛醫院則擁有完整的復健醫學團隊，神經復健治療設備與配套治療皆達世界水平，雙方的協力合作將共創新復健醫療模式，強化醫療復健力度，為復健醫療挹注創新技術與新能量。

緯創醫學於2015年與加拿大生醫團隊B-Temia合作開發，協助改良下肢外骨骼機器人Keeogo，並於2020年取得台灣TFDA及美國FDA認證，已在台灣與美國醫療院所正式銷售及使用。緯創醫學研發團隊持續優化外骨骼機器人操作，進行輕量化，提高其量產性、良率、品質、耐用度，簡化並縮短量產作業時間，同時提高國產零件比例、降低成本，以造福更多有使用需求的民眾。

緯創醫學黃俊東總經理表示：「外骨骼產品已逐漸可向個人市場推廣，緯創醫學將整合智慧復健外骨骼機器人產品，同時亦積極評估與醫療新創團隊合作，共同開發有助於復健與復能的醫療產品。緯創醫學將與羅東博愛醫院攜手推展各項機器人產學研究與臨床應用軟硬體開發，開創東台灣全方位智能健康照護中心。」

外骨骼產品輕薄貼身穿戴式的應用，可主動偵測穿戴者的關節動作變化，配合使用者的行動能力，在適當的時機給予輔助，充分達到機隨人動、人機結合之效，除了可協助中風患者維護身體功能、構造，促進活動參與，也有助於銀髮族和亞健康人士，未來將以社區活動中心及居家輔助為推廣方向。

羅東博愛醫院近年積極投入資源成立智能復健機器人中心，也是國內早期投身復健醫學的先驅之一。羅東博愛醫院認為，機器人復健的優勢在於可直接針對進階動作，讓患肢進行主、被動輔助訓練，較傳統復健更有效率。羅東博愛醫院引進多項智能設備，上、下肢外骨骼機器人執行的復健治療，是透過穿戴式機器人輔助訓練，幫助病人透過重覆動作練習，進行大腦與脊髓神經重塑，藉此喚回動作的記憶。

(時報資訊)