台南市人口以永康區居冠，高達23.5萬人，台南市政府也正進行永康區都市計畫通盤檢討，除去年啟動「永康區崑大路市地重劃」、「永康區六甲頂醫療專用區市地重劃」、「永康二王市地重劃」，今年也將啟動「永康區大同市地重劃」及「永康區竹園市地重劃」案，以及明年「永康區五王市地重劃」、「永康區永康車站產業專用區市地重劃」案等7處重大建設。

台南市長黃偉哲今天視察永康區建設進度，提到永康是台南的「重中之重」，面積不是最大，但公園、重要建設多，砲校遷校後，市府也會善加利用周邊土地，強調區政建設將以市民需求為最優先考量，讓永康朝「新興都會型重鎮」目標大步邁進。

永康區長張睿民今日向市長黃偉哲簡報區政成果，他指出，市府近2年投入逾53億元經費建設永康，交通擴建方面，除了北外環道路計畫，另新闢停車場和斥資近2300萬元優化永康火車站轉乘環境，並改善大灣東路、東橋七路及增設國道一號側車道，加強交通網紓解車流。

排水工程方面，運用公園用地興建西灣里滯洪池，改善西灣里及崑山一帶積淹水；另外，持續新建永康區多功能活動中心、整建永康社教館及開闢設置共融式遊戲場的祥合公園，提升優質休憩空間；為提升鹽行地區學童就學便利及安全，鹽行國中將在110學年度招生。

而永康區也代表台南在本年度順利爭取到衛福部「福利化社區旗艦計畫」，整合市府、區公所及社區資源，推動創新性、整合性與永續性的服務方案，讓社區工作更深入基層，提升市民投入社區服務能量，共同營造優質且安全的生活環境。

(中時 )