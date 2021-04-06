新光一號（新光R1）不當圖利關係企業？新光R1管理機構新昕國際6日提四點澄清，一是證券化前大樓就是由新壽樓管管理，為符合證券化架構，增設新昕，兩者分工，並無多收費用；二為若以新光R1的150~200份租約來看，每份平均管理費38萬元，低於樂富R1每份上百萬元的管理費；三是台証大樓停車位過小，為提高租戶承租意願，才向新壽等租用車位；四車位空置為租賃市場正常現象，15年只多支付70多萬元。

新昕國際強調，同時是樂富R1管理機構的晶華公寓大廈管理維護公司，去年9月出任新光R1監察人，在查閱新光R1所有租約後，現在無正當理由又辭任，且召開受益人大會指控種種費用，又不願同函附上新昕國際的說明，造成新光R1投資人無法公平判斷，有誤導之嫌。

新光R1創始機構新光人壽發言人李超儒表示，以投資人身份來看，新光R1每年投報率超過2％，符合壽險業中長期投資需求，是能去化新台幣資金的好投資標的，若被清算下市，並非台灣市場所樂見，也請其他投資人不要光聽一面之辭。

新光R1去年9月受益人會議討論是否訂定清算下市計畫，因為要重度決議，最終差一點未能過關，但晶華管護出任信託監察人，在今年出具監察人報告書，指控新光R1在管理機構之外，還複委任新光樓管，多支付一筆管理費，且額外向關係人新壽、新光建設多租用停車位，造成新光R1多餘的支出，降低淨收益率。

新昕表示，複委任新壽樓管進行物業管理，是證券化之前就已存在，為符合證券化架構，才多增加新昕國際擔任管理機構，這在證券化掛牌時，就已獲主管機關及受託機構審視通過，並有公開揭露，且所有費率年化0.19％，在所有REIT中僅排名第三高，並未額外超收。

二若以新壽樓管負責新光R1共200多個租約的維護與管理，平均每件租約管理費38萬元，若以樂富R1發行初期約10個租約，平均每件管理費逾百萬元，何者費用高，可受諸公評。

三是台証大樓是舊大樓，車位設計過小，新型休旅及豪車停放不小，影響租戶承租意願，為維持大樓出租率，才向隔壁新壽及新光建設租車位，每月租金4~5千元，在台北市應屬合理，且經受託機構兆豐銀檢視。

四是車位空置是正常現象，15年也僅多出租金70萬元。

(工商 )