針對立法院衛環委員會成立「疫苗採購調閱小組」，衛福部長陳時中強調，疫苗採購有保密協定，甚至還說「除了滿足好奇心之外，對防疫有什麼幫助？」對此，前立委沈富雄直言陳時中心態可議，並砲轟他官威和官僚氣息太重，不適合做民主先進國家的部長，他更指出，現在陳時中最大的麻煩，就是疫苗的採購有問題。

對於衛環委員會成立「疫苗採購調閱小組」引發藍綠攻防，陳時中說，疫苗採購調閱專案小組不會害台灣拿不到疫苗，但沒有必要，並反問「除了滿足好奇心之外，對防疫有什麼幫助？」

對此，沈富雄22日在政論節目《平論無雙》中表示，陳時中最可議的地方，就是他扯好奇心對防疫有沒有幫助，「就算有好奇心，就算對防疫沒有用，在野黨還是可以問」，他更直言，陳時中的官威和僚氣太重，不適合做民主先進國家的部長。

沈富雄分析，為什麼民進黨這麼在意，不容許在野黨調查，雖然大家把重點放在價格和數量，但他認為不見得是這樣，並指出問題在於到現在 BNT疫苗一個都沒有買，以及大家對國產疫苗的期待太高，這些有一天大家攤出來看，都會覺得此時的陳時中和他的團隊，對疫苗的採購、如何接軌，和疫苗施打後續，都沒有頭緒。

沈富雄還說，陳時中最大的麻煩，「就是疫苗的採購，其實是很有問題的，不只是在價格方面」。

(中時新聞網)