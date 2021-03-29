衛福部本月就將與兩家國產疫苗廠簽約，學者呼籲，台灣疫情不緊急，衛福部應讓國產疫苗走完三期才具有國際競爭力。衛福部長陳時中回應，國內貿易、旅遊等，經濟都有被疫情影響，開放是需要的，上半年靠國際疫苗，下半年要靠國產疫苗。前立法委員林郁方日前對此在政論節目中分析，「我們一開始犯了很大錯誤，沒有好好的盡很大的力量去要疫苗，沉醉上半場勝利，已經忘了下半場，這樣就絕對穩死」。

陳時中24日表示，台灣不管貿易、旅遊等，都有影響到台灣經濟，因此「開放是需要的」，必須未雨綢繆，把群體免疫建立起來，上半年靠國際疫苗，下半年必然要靠國產疫苗建立長久的防疫政策。

對此，林郁方26日在政論節目《少康戰情室中》中說，我們一開始犯了很大錯誤，沒有好好的盡很大的力量去要疫苗，總覺得疫情不嚴重，大家打得差不多的時候，疫苗就會過剩，就可以買的到，「但我們政府有沒有用像以色列總理用很大誠意去購買疫苗嗎？我覺得打球是要上半場打的好，下半場也要好，但我們沉醉上半場勝利，已經忘了下半場，這樣子下半場就被人家屠殺，就絕對穩死」。

林郁方質疑，那台灣六月一定拿的到其他疫苗嗎？各國都要解封了，只有我們的人出不去，現在依賴本國疫苗，「可是本國疫苗如果沒有完成三期測試，那這樣的疫苗護照，人家國外會接受嗎？那如果人民不願意打國產疫苗，那政府買其他的疫苗夠打嗎？」

(中時新聞網)