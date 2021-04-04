台鐵太魯閣號遭遇重大傷亡事故，國人痛心疾首，生還者與受難家屬及救災人員的心情，民眾感同身受，情緒也常隨之陷入悲憤中。對此，丁郁芙、蘇益賢兩位臨床心理師表示，除了擔憂與傷痛、憤慨之外，此刻的我們其實能做更多事情。第一件事情，就是好好穩住自己，讓更多安定的力量，可以陪伴我們與傷者、與他們的家屬度過這段辛苦的期間，也讓社會集體傷痛的創傷漸緩而平復。

●透過技巧，主動放鬆自己的身心

臨床心理師建議，適當接觸資訊、暫停長時間追蹤新聞報導與社群討論，對於化解焦慮與緊迫有幫助。

但若是減少接觸相關資訊後，焦慮、煩躁、擔憂等情緒仍十分強烈，心理師提供簡易的放鬆音檔，引導情緒慢慢舒緩下來。

(圖/取自花蓮諮商心理師公會)

心理諮商作家海苔熊也提醒，若開始覺得胸悶、心跳加速、甚至是出現很厭世的念頭等等，請先試著疼惜自己：

1.移動到一個讓你覺得安穩的空間。

2.透過呼吸調整來保持心情平靜。

3.想想現在自己可以做點什麼（例如避免前往東部、讓出國道5號給救援的車輛）。

4.聯繫身邊的人（包含住在不同地區的朋友）、互相尋求安慰跟支持。

5.保持盼望，醫護警消人員都相當努力了，你可以在心裡面替他們默默加油打氣！

●提供我們能提供的，但盡力就好

焦慮、傷痛時，安撫與自我照顧小語。（圖／取自海苔熊臉書粉絲頁）

專家們提醒，民眾在相關消息未查證之前，不渲染與傳播來源不實的資訊，避免造成更多民眾恐慌。心理師也指出，具體行動能讓我們有「盡一份力」的感覺，也是安撫內在不平靜的方法。例如，根據個人自身的信仰，為受難者及家屬祈福。

法鼓山方丈和尚果暉法師表示，大家心連著心，面對突如其來的意外，社會大眾與罹難者家屬必然哀慟、慌亂與不捨。法鼓山提供線上持誦與線上鈔經，希望受苦者把悲傷情緒緩和之後，試著讓心平靜下來。

不論以何種宗教形式，藉由祈求平安的心為離世的同胞們祝福，就是一股穩定的力量。民心安定了，往生者才能放心、安心；人們活著的日子也才能重回軌道，往前方再啟程。

- 衛生福利部24小時安心專線：1925

- 北市衛生局社區心理衛生中心：(02)3393-7885 (上班日9-22時)

- 臺北市立聯合醫院松德院區：0979-702-035(每日9-17時)

- 花蓮地區民眾亦可聯繫 花蓮門諾醫院

周一至周五 AM 9:00-17:00

美崙總院：身心科 8241433、8241237

壽豐分院：臨床心理組 8664600轉2106、2107

(中時新聞網)