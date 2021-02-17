王姓男子遭仇家追殺，過程中他攔截1輛機車，要求2名男大生以3貼方式載他逃命，一名男大生跳車畫面曝光。（圖／記者翻攝）

男大生遭劫車助逃亡 無辜捲進台南殺人案 跳車驚悚畫面曝光

台南市安平區昨（16日）1名王姓男子遭仇家追殺，過程中他攔截1輛機車，要求2名男大生以3貼方式載他逃命，但1名男大生騎到一半跳車逃走，最後王男還是遭仇家以轎車追趕，遭對方持刀猛砍慘死；目前警方已逮到3名嫌犯，主嫌仍在逃；而稍早遭攔車的男大生跳車的畫面也隨之曝光，畫面相當驚悚。

據了解，這兩名男大生均來自外地，趁著年假期間租車前往漁光島遊玩，返家的途中意外被逃亡的王姓男子攔車，王男聲稱自己正被追殺，希望男大生能好心搭載一乘，遂以三貼模式逃亡。過程中，其中一名男大生因害怕便跳車，改由已經中刀傷的王姓男子騎車，載著另一名男大生逃亡至永華路二段。但因仇家駕車死命追趕，王男最後逃逸到港式餐廳旁的停車場，仇家開車死命追撞，坐在後座的男大生發現苗頭不對，趕緊趁隙逃跑，留下王姓男子一人。

根據曝光的影片，男大生路口轉角處跳下車，下車時整個人幾乎快被機車拖走，踉蹌幾步後才站穩，之後他驚嚇地跪坐在路邊，看似相當失魂落魄、驚嚇不輕。

警方初步調查，此案疑似死者王姓男子在汽車賓館參加毒趴被警方追查，與王有嫌隙的曾男等人原擬到場嘲笑，雙方一言不合持刀互砍，進而駕車追殺所致，但詳細原因仍待嫌犯全數到案後，進一步比對釐清。

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(中時新聞網)