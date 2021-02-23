爸媽帶小孩出門逛街，若推著娃娃車，走到人多或對親子不夠友善的場所，恐怕寸步難行。一名年輕媽媽PO文抱怨，她在百貨公司等電梯，等了兩回「就是擠不進去」，不禁怒罵搭電梯的年輕人「幹嘛不搭手扶梯」，引起PTT網友熱烈討論。

這名媽媽同樣身為年輕人，不過已經有小孩了，她在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，「奇怪餒！為什麼百貨公司明明就有手扶梯可搭，還是一堆人要擠電梯，推娃娃車的、坐輪椅的人，每次等電梯都要等上老半天，我又不能推著娃娃車去搭手扶梯」。

不少同為父母的網友大表贊同，「因為年輕人沒水準啊」、「有小孩之後，我就很少去百貨公司了」、「每次去百貨公司都會遇到一樣的問題，後來我都用揹巾，改搭手扶梯還比較快」、「我遇過推著娃娃車進電梯，一堆好手好腳的人跟木頭人一樣，不肯讓ㄧ下」。

不過也有網友認為，「每個人都有搭電梯的權利，憑什麼娃娃車優先」、「大家都在排隊吧！你怎麼不去罵那些搭捷運喜歡站在門邊的人」、「如果要帶娃娃車出門，本來就要有心理準備」。

有網友建議，量販賣場的手扶梯為了供推車使用，就很適合娃娃車，「不過有些東西還是要上百貨公司買啦」、「說真的，百貨公司如果想爭取親子顧客，這方面不妨多下點功夫」、「開闢娃娃車、輪椅專屬電梯也OK」。

(中時新聞網)