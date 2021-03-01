李姓男子的母親在連假期間突然心臟不適，他焦急跳上車打算自行送醫，豈料在桃園區中山路被車流所困，行經桃園警分局中路派出所，連忙衝進去求援，員警獲悉立即出動巡邏車鳴笛開道，逾10分鐘路程只花3分鐘抵達，讓李男連連道謝。
「警察先生拜託幫幫忙，我母親身體不舒服，我們趕著要去急診！」李姓男子2月28日下午2點多突然衝進中路派出所，高喊母親疑似心臟病發作，手抱胸皺眉，感覺很不舒服，他連忙駕車帶母親就醫，豈料遇上好天氣出遊的車潮，一路走走停停，讓他擔憂延誤就醫。
李男說，他開車停等紅綠燈時撇見有派出所，連忙跳下車硬著頭皮求援。值班的巡佐楊世雍、警員陳柏宏獲悉，立即向副所長洪靖雯報告情況，隨即駕駛巡邏車，開啟警示燈及警報器，火速護送李先生一家趕往醫院，3公里路程在3分鐘內即趕抵醫院急診室。
經衛福部桃園醫院急診詳細檢查治療後，李母的狀況已穩定，並無大礙，李男和家人連連感謝警方幫忙。2警對於能幫上忙也感到欣慰，透露當下都能感受到李男為人子的焦急心情，因此義不容辭幫忙，樂見李母安然無恙。
(中時 )
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