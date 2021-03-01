出道以來傳過多次緋聞、也認過愛的女星郭書瑤，曾稱自己是個喜歡談戀愛的人，但如今感情空窗已超過一年，所幸演藝事業蒸蒸日上，近日在夯劇《未來媽媽》中，飾演因卵巢早衰不易懷孕而踏上艱辛療程之路的諮詢師「家妃」，精湛演技賺人熱淚，昨她照慣例分享該劇觀後心得，不但鬆口談婚姻，還加碼分享私房床照，甜曝是「老公視角」。

郭書瑤新戲《未來媽媽》引發熱烈迴響，她飾演的「家妃」為了求子，經歷了身體上的不舒服與內心的起伏動盪，讓眾多女性觀眾看著不禁感同身受、紅了眼眶，而郭書瑤也對自己的戲很有感觸，每週都會在最新集數播畢後，在社群寫下對這集劇情的心得，而本周她談的不是求子之苦，而是對婚姻及感情的看法。

郭書瑤的「老公視角」私密床照，都出自禾浩辰之手。(取材自郭書瑤IG)

昨晚郭書瑤在臉書、IG貼文，談論的是夫妻或情侶之間的關係，表示：「願意付出很難得，但一味的給予，卻沒有看對方需要的是什麼，不也是種傲慢嗎？！」，認為付出的同時，也該觀察對方的反應，並非自顧自的給予就是好的，「試著用心體會對方的需要，你的給予才能讓對方更好」。

而隨著這段心得po出的，竟是兩張郭書瑤坐在床上的私房照，一張各方面完美，另一張則完全沒有構圖可言，郭書瑤則表示兩張照片都是老公視角，註解：「就好比老婆要的老公視角是第一張，但老公都拍成第二張」，吐槽：「不是有拍就好，明白了嗎？！」，她在留言處解答，這兩張都出自飾演家妃老公「杜柏謙」的禾浩辰之手，「只是有沒有用心的差別」。

(中時新聞網)