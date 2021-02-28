大陸女星鞠婧禕是女團「SNH48」出身，因甜美、精緻的外貌被日媒譽為「4千年一遇美女」，今（28日）她出席大陸微博之夜活動，一身開V禮服難得秀性感，尤其不科學水蛇腰讓網友看了驚呼連連，頓時登上微博熱搜。

鞠婧禕今穿著一襲墨綠亮片珠光魚尾裙亮相微博之夜星光大道，只見她紮起包頭，不但修飾出完美天鵝頸及鎖骨線，還更加襯出她的白皙肌膚，整個人散發高貴優雅的氣質，另外，胸前小開V的設計，也讓鞠婧禕露出胸前事業線，罕見秀性感。

鞠婧禕難得秀性感。（圖／翻攝自鞠婧禕工作室微博）

鞠婧禕出席微博之夜。（圖／翻攝自鞠婧禕工作室微博）

而最引發討論的是，禮服的貼身剪裁已凸顯出鞠婧禕的纖細水蛇腰，沒想到她走到看板前，一轉身簽名，腰看起來又更細了，因此引發陸網熱議，不少網友看了稱羨大呼「看完鞠婧禕的腰，不敢吃夜消了」、「這腰也太細了吧」、「小鞠的腰圍到底多少釐米啊」，「鞠婧禕的腰是真實存在的嗎」一詞甚至一舉衝上微博熱搜第一名。

事實上，鞠婧禕是演藝圈中小個子女生代表之一，卻也因此常被酸身高太矮、身材比例差，去年更曾流出一張她在機場的全身照，她被拍到上半身和下半身的比例失常，看起來根本就像五五身，被譏笑比例超災難，但也有人為她抱不平，認為是拍攝角度和服裝的問題。

鞠婧禕的纖細水蛇腰引發陸網熱議。（圖／翻攝自微博之夜微博）

鞠婧禕的纖細水蛇腰引發陸網熱議。（圖／翻攝自微博）

(中時新聞網)