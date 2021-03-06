蔡英文總統參加黨務座談會。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

蔡英文總統兼任民進黨主席，今天彰化走透透，中午參加在彰化市舉辦黨務座談，與會人員提出六都都已經是二級行政區，不該存在一國兩制，鄉鎮市也應該改革為官派，農會也應如農田水利會改為官派等，避免派系、黑金介入等弊端，蔡英文表示，將交付行政院研議、按程序來辦理。

蔡英文中午則在彰化市成功社區活動中心舉辦黨務座談，前彰化縣長周清玉、翁金珠及魏明谷和各級民代、民進黨彰化縣縣黨部主委邱建富、縣黨部執評委等均與會，紛紛提出需要改革和建設事項。

過去魏明谷過去建言，不能一國兩制，六都已經是二級政府，縣轄市也不應該再維持鄉鎮市長選舉，造成行政推動的分歧和掣軸，今天邱建富臉書，po出和魏明谷合照，表示和前縣長是既競爭又合作。「2022民進黨縣長初選，我們已做好共識：無論誰出缐、一定全力相挺！」。並表示，兩人私下會談兩個多小時，在很多方面都取得共識，為了最後勝選，一定要團結。

今天在座談會上，邱建富也提出了目前鄉鎮市長及代表會很多都是由派系及黑金掌控，影響地方的發展，目前人口也僅剩27％，這是民主改革最重要的一哩路，建議中央將鄉鎮市長改為官派，這也是民進黨內部的共識。

邱建富也指出，農會基層選舉才落幕，也有類似情形，農會選舉一定要改革。另外，工業土地用地不足，不利工業發展，彰化鐵路高架化進度緩慢等、彰化、員林交流道特定區都未解編等，蔡英文也都一一細向作筆記，表示會請行政院加快推動的腳步。

面對下屆選舉，邱建富臉書po出和魏明谷合影照片，在一片臆測、看好立委陳素月、黃秀芳馬中聲浪中，兩雄破冰合作，今天在政壇掀起話題了，意味著「不退讓」提前整合，以君子之爭，來贏得初選。

邱建富指出，立委陳秀寶、黃秀芳都已經表示要支持他了，北彰已經有共識。

魏明谷也有立委陳素月的支持，魏明谷在戰企圖心不減，南彰整合力道不弱。

對於明年縣長選舉，彰化縣選舉策略怎麼打，邱建富表示，蔡英文認為，縣長王惠美很強，但只要黨務及公職人員團結一致，還是有機會。兩雄意願高，民意支持還是要試水溫，距離選舉還有快兩年，變數仍大，最後誰能贏得初選出線，仍有待觀察。

(中時 )