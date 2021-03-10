珍愛藻礁公投連署引發全民關注，蔡英文總統今天強調加速推動能源轉型的三個重點，並呼籲支持者幫忙轉發。

蔡英文今天中午在民進黨中常會針對能源議題發表談話，不過因全文很長，為免支持者沒有耐心看完或者抓不到重點，蔡英文今晚在臉書將內容濃縮，強調「加速推動能源轉型，請大家聽聽我怎麼說！」

蔡英文表示，今天，她公開說明了執政黨對能源議題的立場。她想強調的重點有三個：一是重啟核四並不可行。核四位於斷層帶，風險實在太高，要重啟的時間和花費也太巨大了。

二丶能源轉型是我們共同的目標。天然氣和藻礁，是環保與環保之間的選擇，我們一定可以共同找出解決之道。

三丶國家能源轉型的總目標，不會停在2025年。我們會因應環境變化，設定新目標，投入新技術，推動減碳，讓台灣成為國際能源轉型的模範生。

她說，這是我們共同的未來。也要請支持她的「辣台派」，一起幫忙分享出去！

(中時 )