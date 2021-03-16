蘇揆今表達支持「促轉會延續，規劃及執行都要。」行政院發言人羅秉成下午表示，促進轉型正義、還原歷史真相，一直是蔡政府承諾且持續推動的重要政策，在促轉會與各方的努力下，已初具成效；「未來應該可以進一步評估，賦予促轉會更多落實執行轉型正義的使命與任務」。

羅秉成表示，蘇揆特別感謝促轉會主委楊翠與促轉會全體同仁，這2年多來完成許多重要的工作成果，包括擴大深化政治檔案的徴集範圍（九大重點情治機關與司法院）；持續推動相關真相的研究與調查（除了之前的陳文成、林義雄兩案外，還有台大哲學系事件報告、情治機關聯手監控陳菊的青谷專案研究、大法官與黨國體制關係研究等）；完成近6000件司法不法案件平反，並在北、中、南設立據點照顧受難者及其家屬，而就不法沒收土地的返還、人身自由的賠償問題，也已完成權利回復條例草案，要還政治受難者的公道與正義。

羅秉成指出，台灣歷經幾十年威權統治之苦，好不容易才民主化，轉型正義也才剛上路，而實現促進轉型正義的理想，並非一蹴可幾，「未來應該可以進一步評估，賦予促轉會更多落實執行轉型正義的使命與任務」。

他表示，基於轉型正義相關任務仍要持續落實執行，如經促轉會報請應有「再予以支持延長的必要」，期盼促轉會接下來除了要精進、強化原來的任務外，也可審酌委員及相關意見，妥為評估、硏擬，建構促進轉型正義的法制工程，不僅權利回復條例草案要繼續推動立法，就促轉會的組織轉型及核心任務等事項也加以全盤檢視，如有修法必要，適時妥為準備並研擬草案。

羅秉成也提及，轉型正義並不只是促轉會一個單位的事，後續促轉會就已有所規劃的事項，可以協調相關部會配合辦理，因為轉型正義的工作是政府的重要施政目標，需要政府團隊一起協力達成。

(中時 )