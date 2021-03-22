水情吃緊，立委22日在立法院質疑農業用水占七成，有重分配的必要，農委會主委陳吉仲回應指出，農業用水有涵養地下水用途，無法單純從帳面數字看出來。

農委會官員補充指出，農業用水有近7成是取自河川水及地面水，如果不取用，大部分也是流入大海或蒸發，取自水庫及地下水各只占約13％及17％。農委會指出，農業用水不只是為了灌溉，還兼具生態及生活機能效益，包括蓄留洪水、涵養地下水源、減輕地層下陷社會成本、淨化空氣與水質、增加農村休閒遊憩及優質景觀等。

立法院經濟委員會22日邀陳吉仲就「農業水資源調度及利用效率問題、中南部灌溉用水『供四停四』問題檢討」進行報告。他指出，目前農地灌溉區有5462公頃，灌溉區外有37萬公頃，還有18萬公頃是有水源的，為了提升灌溉效率，蓄更多的水量，以及減緩供水壓力，已經著手進行強化管路灌溉設施、調蓄設施等工程的興建。

陳吉仲說，農委會也從2021年1期作起，推出稻作4選3，鼓勵稻農在4個期作中，至少1期作辦理轉作或生產環境維護措施。依據資料顯示，2003年至2018年間農業灌溉用水平均約112億噸，已接近灌溉用水量低標106.3億噸，也比用水量高峰時期，平均減少27億噸。

為因應極端氣候可能成為常態，陳吉仲指出，擬定了短、中、長期三大策略，包括短期「輔導農民節水調適作為」，主要措施為辦理節水教育訓練、推動示範場域、推廣節水設施；中期「加強計畫性用水方案」，主要措施為實施加強引水蓄水設施、大區輪作制度、精準灌溉等，長期則為「提昇農業耐旱韌性」，主要措施為加強涵養山坡地水源、布建智慧灌溉系統、研發耐旱品種、擴大農業保險等各項措施等。

(工商 )