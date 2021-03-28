去年3月總統蔡英文臉書宣布鳳梨外銷澳洲的佳績，但經查關稅統計發現卻是56公斤的鳳梨乾，遭批「不只芒果乾，還有鳳梨乾」，根本大內宣；今日農委會表示，首批由澳洲消費者預購的2公噸台灣鳳梨已於3月25日空運抵達澳洲，並在昨日早上6時完成檢疫查驗。

農委會表示，歷經近5年諮商努力，澳洲於去年3月2日起同意我國產鳳梨鮮果實輸入，在台農發公司經營團隊的努力下，首批由澳洲消費者預購的2公噸台灣鳳梨，終於在今年3月25日空運抵達澳洲，在完成嚴格檢疫查驗合格後順利通關，為台灣鳳梨輸澳確立標準通關與商業模式。

農委會指出，在去年3月接獲澳方通知同意台灣鳳梨輸入後，為了符合嚴格的澳洲檢疫規定，隨即積極輔導輸澳供果園與包裝場，做好完全準備，台農發公司針對首批200箱輸澳鳳梨，在完成外銷供果園與包裝埸登錄，串接物流及保鮮技術，並配合檢疫條件要求，進行去冠芽與燻蒸處理之後，於3月25日上午搭乘班機由桃園飛抵布里斯本，經過澳洲檢疫官嚴格查驗，隨機選取85箱，全數果實並經逐顆鏡檢檢查，已於3月27日上午檢疫合格順利通關。

農委會說，中國大陸片面宣布今年3月1日起暫停我鳳梨進口，該會迅即加大外銷輔導措施力道，統計自3月1日至3月26日止，台灣鳳梨輸往中國大陸以外市場的數量已達3813公噸，較去年同期(不含中國大陸)外銷量711公噸，增加3102公噸、成長幅度高達436％。

農委會主委陳吉仲也在臉書表示，澳洲對於鳳梨鮮果的輸銷條件要求非常嚴格，台農發克服去冠芽、燻蒸、檢疫、棧板規格、包裝資材、保鮮運輸等技術瓶頸，與澳洲當地進口商聯繫超過1500次，才讓這批鳳梨以最佳狀態抵達澳洲國門。

(中時 )