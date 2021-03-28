農委會主委陳吉仲3月23晚間以簡訊向藻礁公投領銜人潘忠政發出會面邀約後，經決策委員會全體決議，同意與陳吉仲主委共同舉辦溝通會議，預計將於兩周內派出代表與陳吉仲見面會商。

藻礁公投推動聯盟表示，潘忠政已代表決策委員會透過簡訊回覆陳吉仲主委，目前雙方已在協調會商之時間、地點及雙方代表人員，也必然會以全國70萬3054位連署人對於藻礁棲地保護的堅定期盼為念，就事實及公投主文為基礎，抱持善意與彈性的態度，與政府代表進行藻礁棲地保育、三接替代方案等議題做討論。

不過藻礁公投推動聯盟指出，媒體報導「啟動溝通尋求雙贏方案連署工作小組」邀集百餘位學者連署，將於周二(30)在中興大學舉辦座談，此一座談會由邱貴芬教授主持，並邀請經濟部曾文生次長、莊秉潔教授及各界討論，盼尋找三接開發案與藻礁生態系保存的雙贏方案，但此座談並非陳吉仲與潘忠政約定的溝通會議，同時該座談並無法律效果，因此仍然衷心期盼，政府能早日依法召開聽證會議，公開深入討論相關替代方案。

(中時 )