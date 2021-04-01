70萬張珍愛藻礁公投連署送案後，立法院今首度召開公聽會。經濟部次長曾文生表示，蔡政府為了達成減碳目標，預計將透過觀塘接收站擴增使用天然氣，以求減少燃煤量在發電結構的比例。他向環團喊話說，「137億度的天然氣發電，可以抵換超過5百萬噸的燃煤！」呼籲一同追求環境保護。

珍愛藻礁公投案在上月中累積逾70萬張連署後，已送交中選會審查。在公投案趨近成型之際，擔任立院內政委員會召委的林思銘，今就藻礁議題召開首場公聽會，行政部門幾乎全面動員，包括經濟部次長曾文生、內政部次長花敬群、海保署長黃向文等都親自到場。

曾文生表示，讓海洋能多元利用，一直是經濟部努力的目標，增進對海洋的了解進行整體規劃，如何更明智的發展海洋與環境保護，都是經濟部努力設想的方向。

曾文生強調，政府在規劃三接的過程，特別注重環評過程，並做了迴避的修正。同時，考慮到桃園地區有27公里的海岸，部分藻礁被沙埋住，如今也逐漸恢復。

曾文生也向環團說明，整個觀塘接收站的目的是要用來接收天然氣，希望能減少燃煤量在發電結構的占比，未來三接完工後，創造出137億度的天然氣發電，將可抵換超過5百萬噸的燃煤。

內政部次長花敬群則說，海岸管理法實施後，國土的利用及管理一定會逐步升化，相關委員會也陸續成立，政府會努力保護海岸生態。

民進黨立委莊瑞雄也對三接抱持正面態度，他說，自己的選區緊鄰台灣海峽、巴士海峽、太平洋，因此他對海有很深的情感。因此，對於三接的興建，雖然環團會反對，但希望能有平衡，兼顧藻礁與電力。

時代力量立委邱顯智則表示，他的訴求是政府應該盡可能提供真相，讓各界有判斷的依據，就像法院審判，要先確認事實才能做判斷。

(中時 )