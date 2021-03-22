一線護理師們也紛紛表示，盡速接種疫苗才能有防護力，保護好自身健康才能守護病人健康。（台北慈濟醫院提供）

疫苗接種前必須先過健保卡，確認符合第一線醫護人員資格，並經由醫師問診評估後，方能接種疫苗。（台北慈濟醫院提供）

施打後必須於觀察區休息30分鐘，以確保安全無虞。（台北慈濟醫院提供）

預防新冠肺炎，AZ疫苗今（22日）全台開始施打，新北市的醫護人員僅能在雙和醫院、淡水馬偕醫院、雙和醫院及台北慈濟醫院等4家醫院施打，台北慈濟醫院今（22日）上午有20名一線醫護同仁順利完成疫苗接種。急診部醫師廖士良表示，接種疫苗是預防勝於治療。

台北慈濟醫院表示，3月19日收到衛福部分配的新冠肺炎AZ疫苗，本次疫苗量估計可供500位第一線醫護同仁施打。

急診部醫師廖士良表示，急診部需要負責篩檢疑似COVID-19的病人，比一般人有更高機率可能罹病，接種疫苗是預防勝於治療。外科加護病房主任周志道則表示，雖然台灣疫情相對穩定，但建立全民的免疫對疫情仍有幫助，尤其近期面對外國家屬機會可能提升，提早接種疫苗也能多一層保護。

外科病房護理師徐書韻說，不會擔心疫苗副作用，盡速接種疫苗就會有防護力，也比較不擔心自己遭感染。

為求疫苗施打作業順暢進行，衛福部於3月18日招集各相關院所，進行說明與指導。台北慈濟醫院副院長張恒嘉指出，「首批AZ疫苗，台北慈濟醫院共接獲5盒疫苗，每盒10劑，一劑可施打10人，共可接種500位醫護同仁，但若小心抽取，每一瓶中內含劑量可供約11人接種。」

醫院將分批為醫護同仁進行接種，以求維持正常醫療服務能量。動線與流程規劃上，接種同仁到場後，除核對基本資料，亦必須經健保卡查詢，符合第一線醫護資格，並在醫師問診評估後，方能接種疫苗。

施打後必須於觀察區休息30分鐘，確認安全是否無虞；同時，家醫科醫師也預先開立止痛藥、退燒藥，發予施打完畢的同仁，以供不時之需。為求謹慎，特別將疫苗注射區設置於急診室旁，若同仁有過敏或身體不適的情形，能立即獲得妥善照護。

台北慈濟醫院院長趙有誠表示，COVID-19疫苗接種，是防疫工作非常重要的一環。新北市第一階段共有4家醫院承擔疫苗施種的工作。會全力配合市府，用心規畫以順利完成防疫的任務。

(中時 )