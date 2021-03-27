疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞26日指出，指揮中心承認的是民眾接種疫苗的事實，檢測模式不會只針對大陸，而是一體適用。

陳時中接受媒體專訪，預告未來的邊境鬆綁分2階段進行，第1階段只要民眾打過疫苗，就可比照「中低風險國家」減少入境後的檢疫天數至7天，7天後採檢陰性就可放行。第2階段則是在國內疫苗覆蓋率達6成後，免除入境者的居家檢疫。

羅一鈞指出，陳時中的說法是，入境有疫苗証明者，就能比照商務人士，入境後第7天自費採檢，除了PCR，還要做抗體檢測，藉此縮短檢疫天數，不過目前這樣的方案還不成熟，現階段不管有沒有疫苗，入境還是有14天居家檢疫。

羅一鈞還說，打大陸疫苗的人不見得只是台商，也有一些例如印尼等國家，也有提供大陸疫苗，對於這些人，「我們也要給他們一條回家的路。」他強調，指運中心承認的是民眾接種疫苗的事實，打疫苗時針一定會打上，一定會留下打疫苗的紀錄，有可能是大陸疫苗，也有可能是俄羅斯疫苗或其他國家的疫苗。抗體檢測模式不會只針對大陸，而是一體適用。

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