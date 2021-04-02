船商現場並貼心提供餐點及接駁車輛供旅客轉往金湖、金沙、金城、水頭等處，海上疏運作業圓滿完成。（金門縣港務處提供）

金門今天早上持續濃霧瀰漫，尚義機場擠滿候補和退票旅客，由台中開抵金門料羅港的縣府清明節包船「金門快輪」則搭載360人在大霧中順利泊港。

根據氣象報告，金門今天受高壓迴流及鋒前暖區影響，全島吹起偏西南風及海陸風，尚義機場跑道能見度低於至少750公尺的起降標準，中午和晚間則在適航標準間上下起伏。

位於低窪地帶，霧氣易聚難散的尚義機場，今天一早就湧進數百位候補和退票的旅客，焦急寫在每一個人的臉上，大家都盼望天氣趕快好轉，可以順利搭機返台。

縣府提前作業的清明節包船「金門快輪」，昨晚23時45分載運鄉親360人自台中港出發，今早9時在濃霧中順利靠泊料羅港。

縣府陳朝金秘書長率同觀光處副處長許績鑫、港務處長何佩舉等人在碼頭迎接，交通部中航中心也派員協助作業。船商現場並貼心提供餐點及接駁車輛供旅客轉往金湖、金沙、金城、水頭等處，海上疏運作業圓滿完成。

金門今天早上持續濃霧瀰漫，尚義機場跑道能見度低於至少750公尺的起降標準。（李金生攝）

尚義機場一早就擠滿候補和退票旅客。（李金生攝）

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