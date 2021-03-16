總統蔡英文今日前往士林「三玉宮」參拜祈福，期盼民眾團結節水，推動珍惜水資源社會運動，也祝福天母水道祭順利成功。蔡英文表示表示，今天很高興來到三玉宮，感謝神明保佑。2019年她曾來到這裡，當時有很多鄉親為她加油打氣，讓她感到相當溫暖。今天也是一年一度的天母水道祭，水道祭是現在很需要的，這段時間水情比較緊張，珍惜水資源變成一項很重要的社會運動。對於公民團體及民眾一起推動珍惜水資源的社會運動，蔡英文表達由衷謝意。

她指出，天母是一個具有很強社區感的地方，社區裡的人都非常團結，也非常鼓勵公民運動。另外，還有優質、努力、常常和大家在一起的立法院吳思瑤委員，相信有大家的支持與鼓勵，吳立委會更有信心。今天來三玉宮的目的之一，就是來頒發「愛瑤令」，希望大家能夠更愛吳立委，讓她在這裡繼續幫助大家。

蔡英文祝福水道祭順利成功，並盼神明保佑台灣風調雨順、國泰民安，大家健康快樂。

(工商 )