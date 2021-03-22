蔡依林下月攻蛋連唱5場。（凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）上周公布首次與全球百大DJ排名13的R3HAB合作全新電音單曲〈Stars Align〉，成為話題手遊PUBG Mobile慶祝全球發行三周年的主題曲，21日一早8點上架就開出佳績，衝上了itunes的冠軍！而萬眾矚目的「蔡依林Ugly Beauty 2021世界巡迴演唱會」，日前宣布唱回台北小巨蛋，因為只開出三個場次，讓各界粉絲又開心又擔心，深怕搶不到票，大家的心聲Jolin聽到了，今天正式宣布加開兩場，將於4月21、22日各加一場，合計演唱5場，創下未開賣先加場紀錄，場演唱會門票將於28日在KKTIX開賣。

〈Stars Align〉是Jolin一聽就想跳舞的電音神曲，聽到Jolin要動起來，粉絲們頻頻敲碗催促拍攝MV，Jolin請大家稍安勿躁，隨即釋放好消息，笑說：「已經在籌備中了！」保證不會讓大家失望。除了新單曲上架和籌拍MV，Jolin加碼再宣布演唱會要加場了！「蔡依林Ugly Beauty 2021世界巡迴演唱會」相隔15個月唱回台北小巨蛋，日前公布開唱三場，引發各界一片哀嚎，十分擔心搶不到票，面對排山倒海的加場需求聲浪，主辦單位和Jolin緊急努力協調前後檔次的演出，以及所有參與演出人員的檔期，最終達成門票未開賣就加場的紀錄，確定加演兩場。

(中時 )