大坂直美寫下22連勝，超過一年不知輸球滋味。（美聯社資料照）

邁阿密網賽轉眼又少了一位大咖，女單第3種子哈麗普(Simona Halep)宣布退賽！哈麗普已突破前兩輪，但28日對戰瑟瓦絲托娃(Anastasija Sevastova)之前，哈麗普表示：「很抱歉我必須退出邁阿密的單打與雙打比賽，因為我受傷了，無法拿出最佳的表現。希望明年我能健康回歸。」非種子的對手瑟瓦絲托娃保送晉級16強。

右肩膀受傷之前，哈麗普也贏了1場雙打，搭檔是前球后可貝兒(Angelique Kerber)。可貝兒自己的單打比賽也在同一天敗給艾薩蘭卡(Victoria Azarenka)，換言之哈麗普、可貝兒這兩位前球后同時出局。

哈麗普目前排名女單世界第3，她在8強戰敗給小威廉絲(Serena Williams)，但她那時候就已經有肩傷，邁阿密網賽是她在澳網之後的第一場賽事。哈麗普說：「當我來這裡(邁阿密)的時候感覺很好，但是跟對手奮戰了幾盤之後又開始作痛。」小威廉絲因為口腔手術從一開始就放棄比賽。

今年邁阿密網賽可說是災情慘重，不論男網和女網都是一票頂尖好手因故退出，使賽事失去不少可看性。唯有日籍女將大坂直美狀態極佳，她在邁阿密次輪打敗湯加諾維琪(Ajla Tomljanovic)之後，寫下個人22連勝。

大坂直美去年9月摘下美網冠軍，接著又拿下澳網冠軍，她超過一年沒有輸球了，但她打不順就會鬧彆扭的老毛病不改，前一戰也打到發怒摔拍。大坂直美排名世界第2，當今球后與大賽衛冕者巴蒂(Ashleigh Barty)也打進女單16強。

(中時新聞網)