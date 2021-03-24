英國名將莫瑞(Andy Murray)好不容易重返邁阿密公開賽，他獲得大賽的外卡邀請，視其為東山再起的機會，不幸的是他居然又在開打前一刻受傷而被迫退賽！莫瑞告訴《邁阿密先鋒報》說：「我上周五訓練時還沒感覺異狀，然後我半夜3點醒來，我的(左側)胯下很痛，不是我開過刀的那一側，結果光是要走下床就很辛苦。」

莫瑞原初是男網「四天王」的一員，拿過3次大滿貫單打冠軍。雖然莫瑞的戰力層級比不上另外3人，但他是唯一能在費德勒(Roger Federer)、喬柯維奇(Novak Djokovic)，納達爾(Rafael Nadal)3位高手夾殺下突圍奪冠、坐上球王寶座的人。可惜在2019年1月，莫瑞的臀傷撐不下去了，提前淡出職業網壇讓「四天王」時代提早結束。

「我不知自己做了什麼，這屬於那種莫名其妙的東西，每一天都有稍微好轉，但都好不了，我從周五至今都沒辦法運動。」明明都準備好回歸，對手也排定是哈里斯(Lloyd Harris)，但是莫瑞就是睡覺睡到一半受傷，實在有夠倒楣。「我很難過，過去我常在這裡(邁阿密)訓練，這裡像是我的第二個家，我前一次打這個比賽已經是2016年的事了。」

加上傷退的莫瑞，昔日四天王全數消失在邁阿密的戰場，希臘好手西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)說：「我必須承認這是一個好機會，雖然我沒把自己當成奪冠熱門。」天王缺陣讓西西帕斯成為第2種子，俄羅斯的麥維德夫(Daniil Medvedev)是第1種子。

(中時新聞網)