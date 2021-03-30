上週ViacomCBS的股票下跌引發了200億美元的華爾街銀行大拋售浪潮，以避免Archegos Capital Management的衝擊。

據CNBC報導，當Archegos的兩家主要經紀人瑞士信貸（Credit Suisse）和野村（Nomura）週一早些時候宣布，他們面臨的損失對銀行來說可能是「重大損失」。另一方面高盛（Goldman Sachs）和摩根士丹利（Morgan Morgan Stanley）已經完成了其頭寸的出售。控制了損失。

高盛在周五成功出售了與Archegos追加保證金通知有關的大多數股票，從而幫助該公司避免了這一事件的損失。摩根士丹利（Morgan Stanley）在幾天內出售了150億美元的股票，也躲過了重大損失。

股市週一收盤時，野村證券收盤下跌14％，瑞士信貸下跌11.5％。同期，摩根士丹利下跌2.6％，高盛股價小幅下跌0.5％。

野村證券估計，截至上週五的市場價格，該公司面臨20億美元的虧損，而瑞士信貸表示，該缺口可能對該銀行第一季度業績「具有重大意義」。野村證券和瑞士信貸在美國的交易規模也較小，這可能限制了他們在Archego事件後迅速出售大批股票的能力。

(中時新聞網)