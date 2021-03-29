電動車股特斯拉、蔚來汽車等近期股價「倒車」，有媒體更以「電動車撞車（EV crash）」來形容總市值4000億美元蒸發掉的新興產業。瑞銀財管CIO最新觀點強調，電動車最近一波調整並非顯示泡沫爆破，不認為電動車股已走到了終點，主因：1.電動車的市佔率加速；2.電動化是行業契機；3.駕駛不只硬體升級。

瑞銀分析，特斯拉（Tesla）股價自1月峰值以來下挫近30%，過去12個月漲幅降至800%。蔚來、Fisker、Canoo及Nikola等電動車股市值也被抹去了三分之一至五分之一。但瑞銀不認為電動車股已走到了終點。

一、電動車的市佔率加速：在疫情期間，傳統及電動汽車製造商已走上了不同的賽道。去年，全球汽車市場萎縮15%，電動車銷量卻逆勢增長43%，市場份額升至4.2%。這趨勢看來會繼續下去，有利於純電動車製造商及快速轉型的傳統車廠。

二、電動化是行業契機：各國實施更嚴格的排放要求，不管是電池電動車（BEV）、插電式混合動力電動車（PHEV）還是燃料電池汽車（FCV），這意味內燃引擎轉向電動的方向已不能掉頭。傳統大型車廠也已改變發展戰略，大眾汽車承諾投資逾500億歐元，以追趕上特斯拉。

三、駕駛不只硬體升級：消費者體驗是十分重要的，隨著5G網絡普及，自動駕駛等領域也提速發展。此外，年輕人的喜好及生活方式改變，汽車共用也將越來越受歡迎。到2025年，預計智慧出行相關的潛在銷售額達到4,000億美元，比目前激增8至9倍。

總體而言，電動車最近一波調整並非顯示泡沫爆破，長期科技及環境改變料將支持電動車產業，但個別企業的股價尤其波動，體現了分散投資價值鏈不同環節的重要性，投資者應降低個別股票及技術的風險敞口。

(時報資訊)