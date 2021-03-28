改裝車聚集工業區競速，大園警方口袋戰術逮8車開罰。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園市觀音區成功路二段28日凌晨有多輛改裝車聚集競速，大園警分局獲報後前往處理，共攔查8輛汽車，並針對違規行為製單舉發。另有2輛車涉嫌競速，在員警到場後逃逸，警方將依蒐證畫面比對路口監視器，通知車主到案後，依公共危險罪送辦。

大園警方表示，28日凌晨執行防制危險駕車勤務時接獲民眾報案，稱在觀音區成功路二段上有多輛改裝車聚集競速。警方獲報後先派便衣員警到場蒐證，隨後出動5輛警車執行路段封鎖口袋戰術，現場共攔查8輛汽車，並製單舉發無照駕駛1件、車牌不能辨識2件等違規行為。

另有2輛涉嫌競速的汽車，於攔查時逕行逃逸，警方為避免追車發生危險，將依蒐證畫面通知車主到案後，函送桃園地檢署偵辦。

大園警方表示，轄內大園、觀音地區部份快速道路及工業區路段，由於道路寬敞，經常吸引改裝車輛聚集競速，令附近居民不堪其擾。為解決此問題，警方將持續於週末假日時段編排防制危險駕車勤務，如有發現違規競速行為，警方一定依法送辦，呼籲民眾切勿以身試法。

改裝車聚集工業區競速，大園警方口袋戰術逮8車開罰。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

改裝車聚集工業區競速，大園警方口袋戰術逮8車開罰。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

(中時 )