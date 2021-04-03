高雄小港警方2日深夜執行臨檢時，1名男子駕駛白色賓士轎車假裝配合攔檢，搖下車窗說「車是租來了」，隨後無預警加速逃逸，衝撞前方2輛轎車、1輛機車，最後賓士車上一對男女棄車徒步逃逸，還帶著不明的箱子，警方正全力追捕中。
警方表示，昨深夜11時43分，在小港區高鳳路設臨檢哨，執行取締防制危險駕車勤務，這輛白色賓士進入臨檢哨，員警發現駕駛沒繫安全帶，要求男子出示證件，男子假裝配合攔查，慢慢駛進到攔檢區，在靠近警方時突然加速逃逸拒檢。
警方原本打算依照違反道路交通處罰條例，採取逕行舉發，沒想到這輛車子逃離現場不久，就在前方約3、400公尺處發生車禍。賓士在高鳳路、松興路口，撞上等紅燈的2輛轎車，再波及1輛機車，所幸沒造成人員傷亡。
但由於賓士前輪撞車卡死，車上兩名男女只好棄車徒步逃逸，離去時還不忘帶走車上一只箱子。警方正調閱路口監視器，並追查賓士車車主及這對男女身分中。
(中時 )
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