國3拖板車疑爆胎失控撞護欄 駕駛受困獲救 13:012021/04/03 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 拖板車行經國道3號南下苗栗西湖路段，疑爆胎重擊內側車道，苗栗縣消防局趕抵將受困駕駛救出。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 拖板車行經國道3號南下苗栗西湖路段，疑爆胎重擊內側車道。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真） 60歲黃姓男子3日駕駛拖板車行經國道3號南下136公里苗栗縣西湖路段，疑因爆胎失控撞擊內側護欄，車頭變形，駕駛受困車內，苗栗縣消防局獲報趕抵救援，將他送醫急救。 苗栗縣消防局指出，3日上午9點半，接獲通報國道聯結車發生爆胎車禍，有人受困車內，立即出動人車救援，協助駕駛脫困後送往苑裡李綜合醫院救治。 由於聯結車擦撞內側護欄，造成內線、中線後方車輛回堵，國道警方直行車道管制，引導南下車輛行駛外側或路肩，事故發生後1小時恢復通車。 太魯閣號撞工程車 人禍不可原諒 50同胞冤死 高雄賓士車拒檢 加速衝撞3車後徒步落跑 (中時 ) #爆胎 #護欄 #駕駛 #受困 #拖板車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 連假車潮備戰 嚴防7地雷路段 04:102021/04/03 生活新聞 台灣祭嗨唱 遊墾丁車輛逾3萬台 04:102021/04/03 地方新聞 捷運夜市重新開幕 車潮順了環境還待改善 19:252021/04/03 生活 胡宇威父母年底返台 撇喜訊「寶寶來不及生」 17:232021/04/03 娛樂 張柏芝謎樣凸肚遭疑懷第4胎 女星爆料驚人真相 18:212021/04/03 娛樂 國1岡山段小貨車遭撞 翻滾數圈、車體嚴重變形2人受傷 09:592021/04/03 社會 影》才離開10分鐘車遭1.5萬外來客入侵 駕駛回來看到這幕傻了 07:012021/04/03 國際 頭條揭密》太魯閣出軌關鍵在管理 政府效能低落有如開發中國家 03:152021/04/03 政治 《上流戰爭2》結局又死1人 網揪這細節：第三季會復活 16:062021/04/03 娛樂 流浪狗狂追車甩不掉 駕駛細看恍然大悟：怎認出我的 12:042021/04/03 萌寵 搏命回家 孫大川心疼花東人 04:102021/04/03 政治要聞 社會熱門新聞 太魯閣號怎撞的？38秒3D影片曝奪命瞬間 - 社會 【太魯閣出軌】台鐵員工女兒也罹難 站長不捨嘆：不知如何安慰 - 社會 號稱亞洲最大成人平台SWAG被抄 負責人夫妻檔等5人遭送辦 - 社會 【太魯閣出軌】台東多名鄉親遇死劫 21歲下士罹難 家屬慟：白髮人送黑髮人 - 社會 【太魯閣出軌】長濱男列車上緊護妻 拚最後一口氣打給姊：接我回家 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。