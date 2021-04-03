拖板車行經國道3號南下苗栗西湖路段，疑爆胎重擊內側車道。（苗栗縣消防局提供／何冠嫻苗栗傳真）

60歲黃姓男子3日駕駛拖板車行經國道3號南下136公里苗栗縣西湖路段，疑因爆胎失控撞擊內側護欄，車頭變形，駕駛受困車內，苗栗縣消防局獲報趕抵救援，將他送醫急救。

苗栗縣消防局指出，3日上午9點半，接獲通報國道聯結車發生爆胎車禍，有人受困車內，立即出動人車救援，協助駕駛脫困後送往苑裡李綜合醫院救治。

由於聯結車擦撞內側護欄，造成內線、中線後方車輛回堵，國道警方直行車道管制，引導南下車輛行駛外側或路肩，事故發生後1小時恢復通車。

(中時 )