新北市議員鄭宇恩4／6邀集相關單位辦理現勘（鄭宇恩提供／戴上容新北傳真）

今年3月底，一名男子於上午8時39分攀爬上關渡橋橋拱，出動雲梯等救護車輛及大量人力趕往營救，因正值通勤的尖峰時間，造成1個多小時的回堵；去年9月也有民眾爬上橋頂欲輕生，造成關渡橋兩岸道路大塞車，狀況近3小時才排除。為了避免類似情形重演，新北市議員鄭宇恩4／6邀集相關單位辦理現勘，希望透過加設標語、增加攀爬難度，並增設攀爬預警裝置來改善。公路總局第一區養護工程處中和工務段回應，將立警示標語牌面、鋸除更多攀爬梯，今年6月完成。

根據消防局提供資料，關渡橋跳水件數在2018年有8件、2019年及2020年分別有12及13.件，去年12月即曾由消防局辦理會勘，在今年1月由中和工務段鋸除自地面起算約2米高的維修梯(約7階)。但今年度至今仍發生有3件跳水案件。

鄭宇恩指出，雖然鋸除了7階維修梯，但切除斷面仍有1公分不等的突起可施力，要求公路總局在兼顧施工安全的情況下，盡速將維修梯切除處磨平、防鏽處理並重上細滑面漆，增加攀爬難度。並要求公路總局增設警示標語，包含愛惜生命宣導及法律規範，像是翻越橋面護欄或攀爬橋拱的行為都很可能觸犯《公路法》或《社會秩序維護法》而衍生罰鍰，希望民眾在翻越前能夠多花一點時間思考、平緩情緒。

鄭宇恩表示，為了要在發現異狀時能第一時間通報消防局，並明確掌握跳水點位置，此次會勘也請公路總局研議設置預警系統，透過CCTV或其他裝置即時提出警示，增加救災反應時間。鄭宇恩也呼籲，最重要的還是民眾珍惜生命，面臨有情緒及心理上的相關問題，可以透過新北市衛生局社區心理衛生中心專線02-22572623、張老師專線1980、生命線1950、自殺防治專線1925尋求協助。

公路總局第一區養護工程處表示，將會再往上鋸除2階攀爬梯，避免民眾擅闖；而擅自使用、破壞公路用地或損壞公路設施者，可依法處3至15萬罰鍰，將在橋拱處立警示牌面，一共12面；至於警示系統則仍需研議，因CCTV仍以監控橋面車流為主，無法鎖定橋拱。

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(中時 )