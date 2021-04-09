春暖花開，新芽嫩葉重「新」綻放，清新氣息在空氣中散發，想要好好計劃出遊，來一場和美麗季節約會嗎？現在多家飯店均推出多項住房及餐廳優惠，欲入住星級飯店、享受星級飯店餐廳服務等好康的民眾，不妨把握優惠好康時機！

天成飯店集團 有證我最罩住房專案

台北花園大酒店 精緻客房

天成文旅 華山町 華山雙人房

天成文旅-繪日之丘 精緻客房

台北花園大酒店饗聚廚房

天成飯店集團旗下台北天成、台北花園、天成文旅-華山町及天成文旅-繪日之丘，自4月19日至5月31日止，共同推出「有證我最罩」住房專案，凡於活動期間內周日至周五入住，出示「員工識別證」或「名片」即享超優惠專案價格，入住精緻客房每房每晚最低1,300元起、溫馨家庭房每房每晚4人房最低2,500元起，等同四人同行入住溫馨家庭房每人僅須625元，悠閒享用飯店早餐及房客專屬設施及服務。

除此之外，台北花園於「饗聚廚房」自4月12日中午12點起至4月30日中午12點止，推出「呼朋引伴揪團專案」，限時限量72小時販售，凡預訂4月12日至4月30日期間午晚餐，即享四人同行一人免費、八人同行三人免費，除午晚餐超值優惠外，饗聚廚房另祭出「敦親睦鄰買一送一專案」，活動自4月12日至6月底止，凡戶籍設籍為中正區、萬華區、大同區居民，或出示中正區、萬華區、大同區地址的公司名片、工作證、學生證等相關證明，即享當桌早餐買一送一優惠。

台北大直英迪格酒店 酒店外觀

台北大直英迪格酒店 豪華客房 一大床

台北大直英迪格酒店 午後酒後狂

台北大直英迪格酒店推出「精明之旅」Smart Travel住房專案，於IHG官網以標準費率預訂專案，並於6月30日（三）前入住，即可免費享有迎賓飲品、自助早餐與「童年回憶」主題mini bar單次，同時，4月30日（五）前的每週一至週四，上午11時即可提前入住至翌日11時退房。另館內全日餐廳T.R Bar ＆ Kitchen，也推出每週二至週五自助早餐66折、午後酒肉狂四人同行一人免費與精選紅酒買一送一多重優惠。

美侖商旅-商務雙人客房

陽明山天籟渡假酒店露天冷泉設施

美侖飯店集團與陽明山天籟渡假酒店攜手推出「美天渡假二泊三食」住房聯賣專案，即日起至8月31日止，彈性的入住安排無須連續住房，以 8888 元的優惠價格一次入住集團輕奢品牌「美侖商旅」與「陽明山天籟渡假酒店」。

另，位於美侖商旅1樓的全日餐廳CAFE49於母親節期間推出「純粹愛」母親節自助饗宴，於5月8日至5月9日午、晚餐時段，自助午、晚餐成人每位1,320元+10%，兒童每位660元+10%，活動加碼贈送每位成人半隻龍蝦！

礁溪晶泉丰旅推出「春日輕美學」超值回饋住房專案溫泉雙人房每晚最低4,800元起

礁溪晶泉丰讓旅人揮灑汗水過後，再以美人湯泉洗去一身疲憊

晶華國際酒店集團旗下礁溪晶泉丰旅，自即日起至4月29日止，推出「春日・輕美學」住房專案，入住即享5大好禮超值回饋，包括名人健身魔鏡、專人瑜伽健身輕旅、藝境絲竹LIVE音樂演奏、夜美麗電影微醺派對、以及免費海尼根0.0無酒精暢飲等。因應頂樓無邊際泳池及泡湯池整修換裝，官網訂房結帳輸入折扣代碼「WS500」，每房再享500元優惠折扣。折扣優惠後溫泉雙人房每晚最低＄4,800元起，4月20起加購高鐵車票另享車票65折優惠！

礁溪寒沐酒店MU TABLE「春日花見」日本美食節

「礁溪寒沐」MU TABLE即日起至5月31日獻上季節限定「春日花見」日本美食節，午餐920元+10%、晚餐1,180元+10%起，主廚以櫻花入菜，必吃首選酸甜清新「櫻花梅泥飯」、吮指回味「明太子手羽」、清爽鮮甜「鮭魚煮物」，當然，更不能錯過落櫻繽紛的夢幻甜點「白巧克力櫻花蛋糕捲」、晶瑩剔透「櫻花凍」、微苦芳香「抹茶歐培拉」。此外，為禮遇宜蘭在地居民，宜蘭人平日午餐第三位免費，凡設籍於宜蘭縣或身分證號碼為G開頭，持身分證明文件即享平日午餐優惠！

圖片：各飯店業者提供

(中時新聞網)