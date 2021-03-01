蕭姓住戶不滿隔壁洗車行噪音汙染，5度向警察及環保機關檢舉，店家以主管機關稽查都查無不法，反告蕭姓住戶藉端滋擾公司行號，蕭當庭一一細數洗車行設備運轉、音樂播放和客人聊天都很大聲，還將廢水亂排到水溝，其他住戶也證稱不時聽聞設備運轉及人員交談，桃院認定蕭並無空泛羅織，裁定不罰。

桃園區一間洗車行控訴蕭姓住戶去年7月到11月間，5度以洗車行製造噪音、汙染為由，向警察及環保機關檢舉，但相關單位到場查察後，都查無任何違法情事，車行為此不堪其擾、營業也深受影響，報案控蕭姓住戶涉及《社會秩序維護法》藉端滋擾公司行號。

蕭姓住戶被移送桃園地院簡易法庭裁處，反駁稱住處緊鄰洗車行，車行風扇、空壓機、風槍、抽水馬達等設備不斷運轉，還大聲播放音樂，客人到訪時又大聲交談，不堪其擾，業者還直接將洗車廢水排入住處門前水溝，清潔劑、蠟味等各種味道混合相當刺鼻，且擔憂未處理就亂排放有汙染疑慮，過去曾向洗車行、里長反映都未改善，才會持續向警方、環保機關檢舉。

周邊其他住戶也證稱，常聽到設備運轉和聊天交談聲，桃園地院法官認為，洗車行被檢舉後有嘗試改善，但蕭姓住戶仍認為未根治才會檢舉或報案，並非空泛羅織或假借事端滋擾，法官強調，不能只憑相關單位查無違法，就否定住戶尋求法律途徑檢舉的權利，因此裁定不罰。

(中時 )