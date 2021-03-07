據中國人民銀行官網7日消息指出，大陸全國政協委員、人行副行長陳雨露最新指出，大陸綠色金融發展已有良好基礎，發展走在國際前列，具備一定領先優勢。

香港信報報導，陳雨露表示，隨著國際政治經濟領域新變化，相信綠色金融國際合作的未來是光明，應該抓住機遇，利用現有優勢，積極與各方展開合作，鞏固大陸國際話語權和影響力，幫助大陸和其他國家共同達成各自碳中和目標。

陳雨露又指，人行初步確立綠色金融發展政策思路，透過貨幣、信貸、監管政策等，引導金融資源向低碳及綠色轉型項目等傾斜，增強金融體系管理氣候變化相關風險的能力，以及推動建設全國碳排放權交易市場，發展碳期貨等衍生產品。

陳雨露指出，人行將完善綠色金融標準體系、加強金融機構監管和資訊披露要求、逐步完善激勵約束機制、豐富綠色金融產品和市場體系，以及積極拓展綠色金融國際合作空間。

(工商 )