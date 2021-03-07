1名50歲遭通緝的顏姓女子7日欲由台東富岡漁港搭船前往綠島，因應防疫期間必須逐一核對旅客身分，海巡人員經確認當場將其逮捕歸案。（海巡署第一三岸巡隊提供／蔡旻妤台東傳真）

1名50歲遭通緝的顏姓女子，7日欲由台東富岡漁港搭船前往綠島，因應防疫期間必須逐一核對旅客身分，海巡署第一三岸巡隊伽藍安檢所人員發現顏女為金門地檢署通緝犯，經確認身分後實施逮捕並移送至台東地方檢察署歸案。

顏女7日早上欲搭乘「天王星號」客船前往綠島，經過防疫篩檢站核對身分是否為居家隔離人員時，資料顯示她疑似是因侵佔罪遭到金門地方檢察署發布通緝，海巡人員當場留住她沒有放行，經聯繫金門地方檢察署查證當事人身分及通緝令等資訊無誤後，由海巡人員實施逮捕，後續將押送至台東地方檢察署歸案。

據了解，這已是實施檢疫核對後，第2度逮到欲前往綠島的通緝犯。第一三岸巡隊表示，海巡署2021年1月起配合居家防疫篩檢工作加強外離島旅客身份核對，避免有居家隔離人員違規外出情形，將持續強化查緝工作，為國人健康安全把關；另提醒若民眾若於海域、岸際等地區如發現異常狀況或不法情事，可撥打「118」免付費服務專線務。

(中時 )