深化台灣與捷克的防疫合作，外交部以「政府對政府」合作模式捐贈捷克政府的自動化口罩生產線已經完成整備，並開始生產醫療用口罩供捷克防疫之用。外交部長吳釗燮與捷克參議長韋德齊（Miloš Vystrčil） 今天在線上共同主持啟用儀式並剪綵，見證台灣製造的高階口罩生產線在捷克投入生產行列，展現台捷緊密友好的合作關係。

吳釗燮指出，很高興在線上與韋德齊參議長再度相聚，我方感謝在場的捷克貿工部次長Martina Tauberová及團隊同仁的全心投入與支持，讓我國政府捐贈的自動化口罩生產線順利完成，意義重大，再次彰顯台灣與捷克共同抗疫的決心。因為疫情衝擊導致全球供應鏈重組的趨勢下，台灣不僅是各國可信賴的貿易夥伴，更是與捷克理念相近的堅實盟友，「台灣模式」印證民主是對抗疫情與危機的最好制度。

韋德齊議長致詞時感謝我國政府捐贈的口罩生產線，能協助捷克對抗疫情，同時肯定台捷雙方近期在經貿、科技及教育等領域的合作進展，希望台捷雙方持續深化交流互動。

代表捷克政府正式接收我國捐贈的貿工部次長Martina Tauberová對台灣提供的防疫協助表達感謝；Tauberová次長強調，未來所生產的醫療級口罩將優先提供給捷克第一線醫護人員使用。Tauberová次長重申，台灣是協助捷克強化產業韌性的重要夥伴，相信台捷雙方各項合作會持續推進並更加密切。

(中時 )