歷史性的美、日、澳、印「四方安全對話」（Quad）高峰會議一落幕，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）隨即飛到日、韓，進行外長和防長的「２＋２」對談，緊接著還有美印的防長會議。這一系列的外交攻勢，是美國總統拜登落實「美國回來了、外交回來了」的宣示；面對美中厚植實力的激烈國際競賽，三月十八日的美中高層會議備受矚目。

台灣是美中交鋒不可迴避的棘手議題，雖然拜登政府對台承諾「屹立不搖」，但川普時期過度操作的「台灣牌」，顯然不是拜登的政策選項。位於美中戰略對抗中心的台灣，更需要融入Quad倡議的「自由開放印太」體系，民進黨極端「反中」的意識形態，卻扭曲了目標與手段，已成為對外關係的最大障礙。

Quad會後，針對記者詢問「台灣的外交部長（吳釗燮）曾表示，希望與Quad有更多的安全合作，會中討論是否觸及台灣？」美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）回應，Quad不是軍事聯盟，也非新的「北大西洋公約組織」（NATO），而是四個民主國家共同打拚經濟、科技、氣候及安全的機會。

值得注意的是，蘇利文的回應中，刻意不提台灣，反倒凸顯台灣議題的高度敏感性。由此可見，即使是曾經承諾維護台灣安全的拜登政府，亦無意依循「川普模式」升高對大陸的敵意。

Quad的落幕，象徵美中競爭新階段開始，布林肯與蘇利文訂於三月十八日、十九日在阿拉斯加州安克拉治，會見大陸中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與外交部長王毅。然而，會議雖尚未上演，美中就火藥味十足，中方定位是「應美方邀請的高層戰略對話」，而美方強調只是在美國領土進行的「會面」，雙方言語交鋒、步步為營，只為搶得先機。

蘇利文自信滿滿地表示，這次會面將體現拜登以「實力基礎」面對大陸的戰略，除了在印太地區的凌厲外交攻勢，美國也正努力改善與歐盟的關係，希望彼此在對抗大陸上統一步調。

面對美國的嚇阻，大陸想必不會輕易就範。香港、台灣、甚至維吾爾族的種族滅絕問題，都可能是中美直接討論的話題，可以預期雙方將針鋒相對，毫不退讓。

美國積極的外交作為，將為美中關係帶來更多可能，相對的，台灣不可測的風險就會增加。美國透過實力對大陸展開溝通對話，應是台灣仿效的模式，可惜在民進黨極端反中立場下，只能消極被動依附美國，成為台灣最大的國安危機。

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(中時新聞網)