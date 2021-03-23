近年來發生多起局限空間作業災害事故，經分析災害原因主要為缺氧或有害氣體中毒，如硫化氫、甲苯等所造成，該等氣體常存於工廠之儲槽、反應器及廢(污)水處理槽等場所，為減少局限空間作業災害發生，職安署23日與臺中市政府於中龍鋼鐵股份有限公司共同辦理「局限空間危害預防示範觀摩會」，藉由現場演練要求事業單位從事局限空間作業前，應落實「作業許可」、「通風換氣」、「氣體監測」及「緊急應變」等步驟，以保護作業勞工安全。

「防災重於救災」，職安署於活動中除要求事業單位應加強局限空間作業過程之監督管理，及針對入槽作業安全及緊急搶救進行演練外，並特別邀請台灣塑膠工業股份有限公司分享局限空間影像辨識(AOI)防災新技術，即時影像傳輸協助安全緊急通報與人員定位，縮短救援時間並降低局限空間災害發生風險，亦即利用智慧眼鏡系統，採移動式攝影機進行監控，辨識開槽標準作業流程、個人防護具及相關設備是否備齊，以確保施工人員有遵照規定作業，進而提高人員作業安全。

職安署呼籲事業單位應確實落實局限空間作業管理，確實檢視現有的防災設備及管理措施是否完備，同時也要藉由教育訓練及宣導強化工作者的危害意識，雇主及勞工朋友如有需要，可至該署官網之「局限空間危害預防專區」，善用相關影音及海報等防災宣導資料，強化局限空間作業危害預防，共同維護作業安全。

(工商 )